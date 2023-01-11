حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 11-1-2023 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج السرطان بالرقة والحساسية الشديدة عند تعامله مع من يحب، وتغلب عاطفته عليه في العديد من التصرفات والمواقف أمام محبوبه، ولكنه يكون على النقيض تماما عند التعامل في مجال عمله فيكون شديد في تعاملاته وأقواله خاصة إذا كان مديرا ويقع تحت طائلته أشخاص كثيرة، ويرى أن الحزم والشدة هي الفعل الصحيح لإنجاح العمل.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 11 يناير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث، يدفعك اليوم نحو التصرف بمثالية وتنجح في إعطاء مثال جيد يُحتذى به وتبدو مقنعا لمن حولك كثيرا، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب كثيرا من أجل بحث قضية فكرية أو فنية تأخذ كثيرا من وقتك، كما تهتم بعلاقة شخصية أو عاطفية، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.