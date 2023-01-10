ضبط 88 ألف «كتاب خارجي» داخل مكتبة في القاهرة والقبض على مديرها

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المدير المسؤول عن مكتبة بالقاهرة، لقيامه ببيع وتوزيع الكتب الدراسية للتعليم قبل الجامعي، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مكتبة بدائرة قسم الأزبكية بالقاهرة، ببيع وتوزيع الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المكتبة، وأمكن ضبط المدير المسؤول، وبالتفتيش في حضوره جرى ضبط 88 ألف كتاب تعليمي خارجي لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعي، وبمواجهته أقر بأنه المدير المسؤول، وارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.