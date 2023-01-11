«حياة كريمة» تُسعد أهالي قرية بهبشين ببني سويف: مشروعات في كل مكان

حالة من السعادة تسيطر على أهالي قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وذلك لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة»، وأحلامهم قد تحققت أمامهم في شهور قليلة، من خلال بنية تحتية ومشروعات خدمية انهالت على القرية في فترة وجيزة.

مشكلات واجهت قرية بهبشين عبر عقود زمنية طويلة

هنا حياة كريمة تنتظر قرية «بهبشين»، في محافظة بني سويف، مشكلات كثيرة واجهتها القرية عبر عقود ماضية، فضلا عن نقص الخدمات الحكومية، قبل أن تفاجئهم المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بحل مشكلاتهم دفعة واحدة، ليتحقق حلمهم خلال شهور ويرى الأهالي حل المشاكل التي ظلوا يعانون منها لعقود طويلة خلال فترة وجيزة لا تتعدى شعورا قليلة.

أعمال تجرى في كل أنحاء قرية بهبشين في بني سويف ضمن «حياة كريمة»

داخل قرية «بهبشين»،، ينتشر العمال في كافة أنحاء القرية، مشروعات تجرى انتهت وأخرى قاربت على الإنتهاء موقف سيارات وسوق عمومي على أعلى كفاءة، مدارس جرى توسعتها وإحلالها وتجديدها، مجمع خدمي تم الانتهاء منه يضم كافة المنشآت الحكومية، وحدة طب اسرة، الأهالي لا يصدقون ما يحدث داخل قريتهم، فجأة ودون سابق إنذار يجدون حياة جديدة داخل قريتهم.

«عبد الجيد»: لا نصدق ما يحدث أمامنا

عبد التواب عبد الجيد، أحد أهالي القرية، يقول لـ«الوطن»: « ما حدث من مشروعات تمت بالفعل وأخرى يجرى الانتهاء منها، لا يصدقه أحد، إلا أننا رأينا ذلك بأعيننا، عمال لا يغيبون أو يتأخرون يومًا عن عملهم، حقيقي ما يحدث هو حياة جديدة وكريمة للمواطن المصري، بالنسبة لي وأنا شاهد على تاريخ القرية التي ظللنا ننادي لسنوات بإنشاء سوق وموقف عمومي ومكاتب خدمة مواطنين ومكتب تموين وغيرها دون استجابة من أحد، إلا أننا سمعنا عن مبادرة حياة كريمة وفوجئنا بإدراج قريتنا، وبالفعل بدأ العمل وهنا نحن نرى مبان كاملة انتهى بها العمل».

أحد أهالي قرية بهبشين: مجمع خدمات ومصالح حكومية سيخدم القرية

وأضاف «أكرم سيد »، أحد أهالي قرية «بهبشين»: «والله ما مصدقين اللي بيحصل، خلال أيام قليلة بدأ العمل داخل القرية، وهنا نحن الآن رأينا الانتهاء من مجمع الخدمات الحكومية والذي يضم مكتب بريد ومكتب للتضامن الاجتماعي والتموين وغيرها من المصالح الحكومية التي تخدم القرية، كذلك مركز شباب يتم تطويره على أعلى مستوى، فضلا عن وحدة طب أسرة يتم إنشاؤها وسوق عمومي وموقف سيارات.