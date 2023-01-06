سوهاج بتتغير.. مشروعات طرق ومياه وكهرباء و«حياة كريمة» و«تكافل وكرامة»

استعرضت «الوطن»، جهود الدولة المصرية في تطوير محافظة سوهاج، حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة، أمس، الخميس، حيث نفذت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» 2656 مشروع بـ36.6 مليار جنيه استفاد منها 2.53 مليون مواطن بالمحافظة.

وبعد عقود طويلة من تدني الخدمات الأساسية كان على كان على الدولة التدخل فورا، ومنذ عام 2014 ضخت الدولة 7 تريليونات جنيه استثمارات، كان نصيب الصعيد منها 1.5 تريليون.

وحصلت سوهاج على 102 مليار جنيه استثمارات في الخدمات الأساسية، وجرى تنفيذ 6380 فصل جديد لإتاحة فرص التعليم الجيد لأبناء سوهاج بـ2 مليار جنيه.

وجرى تنفيذ 39 مشروع جديد لجامعة سوهاج بمقرها الجديد بـ2.7 مليار جنيه، كما أن هناك 32 مشروع إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية بـ5.4 مليار جنيه.

تكافل وكرامة

واستفاد من مبادرة تكافل وكرامة 324 ألف مواطن بتكلفة قدرها 11.4 مليار جنيه، كما شهدت المحافظة مشروعات صناعية بتكلفة 2.4 مليار جنيه وتمويل 117 ألف مشروع صغير بـ2.4 مليار جنيه.

الوحدات السكنية

وشهدت محافظة سوهاج بناء 23 ألف وحدة سكنية جديدة بتكلفة 3.7 مليار جنيه و4940 بالمناطق غير الآمنة، وهناك أيضا 27 مشروع مياه و47 للصرف بتكلفة 6.8 مليار جنيه، وشهدت السكك الحديدية في سوهاج تطويرا متكاملا في 12 محطة و37 مزلقان بتكلفة قدرها 165 مليون جنيه.

مشروعات الكهرباء

كما جرى تنفيذ 78 مشروع نقل وتوزيع للكهرباء بتكلفة قدرها 3.2 مليار جنيه، وتم توصيل الغاز الطبيعي لـ210 ألف وحدة سكنية بمليار جنيه، ورفع كفاءة وتنفيذ 1043 كم طرق و23 كوبري و4 محاور على النيل بتكلفة 15.7 مليار جنيه.