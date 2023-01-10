عبد المنعم سعيد لـ نشأت الديهي: المصريون واجهوا أزمات اقتصادية وعبروها بالصبر

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن الأزمة القائمة في الأساس هي تهديد حاد لقيم عُليا سواء للأفراد أو للأوطان، فالفرد يتعرض لأزمة على سبيل المثال، عندما يفقد وظيفته، أما الأوطان فتتعرض لأزمة، عندما تُهدد بشكل خارجي، أو بأمور أكثر من ذلك.

الأزمة الاقتصادية

وأضاف «سعيد»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten» مساء الثلاثاء، أن مصر تتعرض لأكثر من تهديد في الوقت الحالي سواء بسبب الإرهاب أو كورونا، أو بسبب الاضطرابات الاقتصادية التي تهدد قطاعي الغذاء والطاقة، مضيفًا أن الأزمة تؤدي إلى ظهور علاقات اجتماعية وسياسية جديدة، مثل العلاقات ما بين الجماعة السياسية والنخبة الاستراتيجية التي تدير الأزمة.

حرب فلسطين

وتابع أن الثقافة هامة للغاية، خاصة وقت الأزمات، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية، ليست أول تمر على المصريين، فالشعب المصري واجه أزمة طاحنة خلال النصف الثاني من الأربعينات، مع حرب فلسطين، ورفض النظام الملكي، حيث شهدت هذه الفترة حراك سياسي، رتب تغيير كبير في القيم الاجتماعية والسياسية.

وأشار إلى أن مصر واجهت أزمة كبيرة في عام 1967، حيث تعامل الشعب مع كل هذه الأزمات بصبر كبير جديد، واستطاع أن يعبر هذه الأزمات، مشيرًا إلى أن جيله عاش أزمة 1967 التي مثلت فترة تعثر كبير لتجاوز الهزيمة، والعبور إلى الانتصار.