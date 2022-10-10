عبد المنعم سعيد: ضرب جسر القرم يرفع مستوى الأحداث من جانب أوكرانيا

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن المرحلة الحالية تشهد حالة من تزايد الغضب بين الجانبي الروسي والأوكراني، والمعركة الحالية من الناحية العسكرية تتضمن مواجهة بين روسيا وأوكرانيا، وحققت أوكرانيا نجاحات خلال الأسابيع الأخيرة في تحرير أجزاء من شمال الشرق وأجزاء بالجنوب، لافتا إلى أن تصعيد الأحداث بدأ بواقعة ضرب الجسر الذي ينقل الإمدادات الروسية ويعمل بشكل مدني تمر من خلاله سيارات المدنيين.

تداعيات ضرب جسر القرم

وأوضح «سعيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن ضرب جسر القرم يرفع مستوى الأحداث من جانب أوكرانيا، ويعيد مناقشة موضوع القرم مرة أخرى، وهو هدف أوكراني لإبعاد روسيا عن أي أراضي أوكرانية تحاول ضمها، لافتا إلى أن روسيا قامت بعمليات في أربع مناطق متنوعة لضم أراضي أوكرانية وهو نوع من المزايدة في التعامل العسكري، فالجسر يمكن إصلاحه لكن ما يحدث على الأراضي الأوكرانية هو ضرب للأماكن المدنية وتدمير العاصمة الأوكرانية.

الأهداف أصبحت خارج نطاق الساحة العسكرية

وأشار الدكتور عبد المنعم سعيد إلى أن الأهداف العسكرية حاليا أصبحت خارج نطاق الساحة العسكرية وتحولت للساحة المدنية، ولا بد من تدخل أطراف دولية كبرى مثل الهند والصين ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاولة حل المشكلة وفض الصراع الروسي الأوكراني، مؤكدا أن زيادة شحن الطاقات العسكرية بين الدول يؤدي لكوارث بالتزامن مع الرأي العام في الدولتين.