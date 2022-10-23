عبد المنعم سعيد: كلمة الرئيس خلال المؤتمر تنم عن فكر استراتيجي واسع

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي، أوضحت رؤيته الاقتصادية كحاكم تحت عنوان "فلسفة الحكم" -على حد تعبيره- وهي العلاقة بين الحاكم والاستراتيجية الخاصة به وتفكيره والظروف التي تحدث داخل المجتمع.

فكر استراتيجي واسع في حديث الرئيس

وأضاف خلال تصريحات لـ"الوطن"، أن الرئيس تحدث في 12 عنصرًا جاءت عن فكر استراتيجي واسع النطاق، وقراءة واضحة للتاريخ، وكيف أننا نفعل الممكن بعيدًا عن الهدف الاستراتيجي وهو أن تصبح مصر دولة متقدمة في كافة القطاعات مثل أي دولة في العالم.

وأوضح "سعيد"، أن الذي ساهم في تأخر مصر، بعض الأمور الخارجية التي أثرت عليها مثل حرب اليمن والدخول في مواجهة مع إسرائيل عام 1967، وما يحدث في الداخل وهو التعامل مع الممكن -كما نطلق عليه- فمن الممكن أن تتعايش مع بلد بها مشاكل داخلية وتسعى لحلها.

محاولات تقدم قامت بها مصر

وقال إن ما ظهر خلال كلمة الرئيس وقراءته لأحداث 18 و19 ينايرعام 1977، التي تعتبر أول محاولة للخروج من الممكن إلى حالة التقدم التي تسعى إليها مصر، بالإضافة إلى الثورات التي حدثت وأدت إلى تراجع عن الإصلاح التي ترنو إليه الدولة، متابعا أنه يجب على القائم بالإصلاح أن يتجاوز مجرد رغبات الناس ونوازعهم في الإبقاء على كل شىء على ما هو عليه، وهذا ما يريد الرئيس أن يوصله للناس خلال حديثه اليوم.