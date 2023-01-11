«الوطنية للطوارئ»: تحديد البؤر ومعالجتها خفف حدة مياه الأمطار بالإسماعيلية

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء برئاسة اللواء هنري إبراهيم، عن نجاح التعديلات التي تم تنفيذها على مدار الأشهر الماضية لتلافي تراكم المياه في شوارع الإسماعيلية مع زيادة حدة المطر.

وقال بيان رسمي للشبكة إنه تم العمل خلال الفترة الماضية على رصد أماكن تجمع الأمطار وإمكانية إيجاد صرف لها والاستفادة بها في ري بعض المسطحات الخضراء على جوانب الطريق وعرض الإحصائيات والدراسة على محافظ الإسماعيلية.

منع تراكم المياه على الطريق الدائري

وقالت الشبكة عبر صفحتها على فيس بوك إنه تم منع أي تجمعات للمياه على الطريق الدائري وخاصة في مناطق محيط مسجد الدوحة ومدخل طريق فوكس بالاستفادة من المصافي ومصارف الأمطار الموجودة في شوارع الإسماعيلية.

استمرار حالة الطوارئ

وأعلنت الشبكة عن استمرار حالة الطوارئ بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المحافظات وبينها مدن القناة والتي تسببت في أمطار غزيرة على المدينة والمراكز.

وأشار البيان إلى أن الأجهزة التنفيذية في المراكز نجحت في رفع تراكمات المياه من مراكز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد.

كما نجحت في تأمين هبوط أرضي نشأ عن مياه الأمطار بأحد الكباري في مركز ومدينة فايد وبظأت مديرية الطرق في العمل على إصلاحه.