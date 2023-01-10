انقطاع المياه عن 4 قرى في مركز بيلا بكفر الشيخ للصيانة

أعلنت شركة الكهرباء بكفر الشيخ فصل التيار الكهربائي عن مغذي الزاوية التابع لمركز الرياض، غدا الأربعاء، من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً، لأعمال الصيانة.

انقطاع مياه الشرب عن 4 قرى بمركز بيلا

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، انقطاع مياه الشرب عن قرى «الجرايدة، ومنشية الجرايدة، وسريوة، والترزي» بمركز بيلا، لمدة 12 ساعة بدءا من الساعة السابعة صباح غدا الأربعاء، وحتى الساعة السابعة من مساء ذات اليوم، وذلك لأعمال الصيانة بمحطة مياه الجرايدة.

سيارات مياه للمواطنين

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.