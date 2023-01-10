ضبط 40 طن أرز شعير بحوزة مزارعين لحجبها عن التوريد في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط كميات كبيرة من الأرز الشعير بحوزة مزارعين بمركزي كفر الشيخ والحامول، وذلك لحجبها عن التوريد، واحتكارها للبيع في السوق السوداء.

ضبط 40 طنا و25 كيلو أرز بحوزة مزارعين

وتمكنت قوة من التموين بقيادة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط 40 طنا و25 كيلو أرز بحوزة مزارعين بمركزي «كفر الشيخ، والحامول»، وتم التحفظ على المضبوطات، وأُحيل المتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.

استمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه باستمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لضبط التجار المخالفين، ومحاربة بيع الأرز الشعير المهرب في السوق السوداء.

يذكر أن موسم توريد الأرز بمحافظة كفر الشيخ بدأ في شهر سبتمبر 2022، إذ جرى تجهيز 21 موقعًا بالمدن والقرى، لاستقبال محصول الأرز الشعير للعام المنصرم.