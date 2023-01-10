رئيس «القومي للمسرح»: متحف رموز ورواد الفن يحتوي على مقتنيات تراثية عظيمة

كشف الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، تفاصيل افتتاح متحف «رموز ورواد الفن المصري»، والذي يضم مجموعة نادرة من المقتنيات، قائلا إن المتحف قائم وموجود منذ إنشاء المركز في الثمانينات بقرار جمهوري من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ووزير الثقافة الأسبق قرر إدارة المتحف القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ضمن الإدارات العامة التابعة للإدارة المركزية للمركز.

مقتنيات تراثية عظيمة

وأضاف «صادق»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز، أنه منذ هذا التاريخ جرى جمع مقتنيات وأشياء تراثية عظيمة، ولكن لم يكن هناك مكان من الأساس للمركز، حيث كان عبارة عن حجرتين فوق شباك تذاكر المسرح القومي.

وأشار إلى أن هذه الغرفة كانت عبارة عن خزنة موضوع بها مقتنيات الفنانين، وبعد ذلك توالت السنوات إلى أن جاء الفنان محمود الحديني، والذي استطاع الحصول على موافقة وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني، بتخصيص الفيلا الكائنة 9 شارع حسن صبري، والتي كانت مقر للمجلس الأعلى للثقافة بعدما انتقل للأوبرا فأصبح مقرا للمركز.

تفاصيل برنامج السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.