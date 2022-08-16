افتتاح معرض مقتنيات الفن القبطي في متحف تل بسطا بالزقازيق  

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أهمية المتاحف للمساهمة في حماية التراث والمقتنيات القديمة من التلف، كما تساهم في إثراء الجانب المعرفي والحضاري لدى الشعوب، من خلال التعرف على تاريخها، فضلاً عن مساهمة المتاحف في الحفاظ على المعلومات التاريخية باقية الأثر وراسخة في الذهن بالرؤية الفعلية لهذه الأثار، لتنمية روح الانتماء الاجتماعي تجاه الوطن، فتحافظ على الهوية الوطنية بتجسيد الوقائع التاريخية.

معرض مؤقت لمقتنيات الفن القبطي بالزقازيق

وفي هذا الإطار، أناب محافظ الشرقية نائبته المهندسة لبنى عبدالعزيز، لافتتاح المعرض المؤقت لمقتنيات الفن القبطي بمتحف تل بسطا بالزقازيق، والذي تنظمه إدارة السياحة والمتاحف بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع منطقة أثار الشرقية، بحضور الدكتور أحمد حميدة، المشرف العام على الإدارة المركزية للمتاحف الإقليمية، ولجنة العائلة المقدسة بالمطرانية نيابةً عن الأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، ومنال منير، مدير عام منطقة آثار الشرقية.

إبراز مفهوم الجمال وإبداع الفنان المصري

وأشارت المهندسة لبنى عبدالعزيز، نائب محافظ الشرقية، إلى أن المعرض يسعى إلى إبراز مفهوم الجمال وإبداع الفنان المصري خلال العصر القبطي، وتقديمه للزوار بصورة ملائمة، من خلال سيناريو عرض جذاب وشيق، كما يهدف إلى إستغلال المناسبات الروحية في التنشيط السياحي لنقطة مسار العائلة المقدسة في تل بسطة، حيث يتزامن إقامة المعرض مع صيام وعيد السيدة العذراء مريم.

وفي السياق، أوضحت الدكتور رشا حسن، مديرة إدارة السياحة، أن المعرض يضم 10 قطع أثرية، تتمثل في 4 مخطوطات، تضم (مخطوط أنجيل متى قبطي وعربي، ومخطوط عجائب المسيح منذ الطفولة، ومخطوط أنجيل متى ومرقس، ومخطوط أسفار النبي موسى الخمسة، إضافة إلى 6 أيقونات، تتضمن أيقونة رحلة العائلة المقدسة لأرض مصر، وأيقونة البشارة، وأيقونة ميلاد القديس يوحنا المعمدان، وأيقونة ميلاد السيد المسيح، وأيقونة السيد المسيح في الهيكل، بالإضافة إلى عدد من العملات التذكارية من إصدار مصلحة صك العملة، خاصة برحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر، لتسجيل تاريخ مصر حضارياً ودينياً.