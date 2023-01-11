قطعة السيدة العذراء تفوز بجائزة شهر يناير 2023 بمتحف الغردقة

حصدت قطعة تمثل السيدة العذراء جائزة شهر يناير 2023، وذلك ضمن 3 قطع عرضها متحف آثار الغردقة خلال الشهر، فريدة من نوعها بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كما يعرض المتحف مجموعة متميزة ومتنوعة من عصور تاريخية مختلفة، وذلك ضمن أكثر من 200‪0 قطعة أثرية أصلية من مقتنيات المتحف تمثل جميع العصور

قطعة السيدة العذراء بمتحف الغردقة

وقال حمادة إمام، مدير متحف الغردقة، في تصريحات لـ«الوطن» إن قطعة السيدة العذراء الفائزة بقطعة شهر يناير هي قطعة نسيج من الكتان والصوف عليها رسوم تمثل السيدة العذراء تحمل السيد المسيح حوله الملائكة كانت ضمن معروضات المتحف القبطي قبل نقلها إلى متحف الغردقة.

3 قطع أثرية بمتحف الغردقة بمناسبة عيد الميلاد

وأضاف أن متحف آثار الغردقة عرض 3 قطع أثرية فريدة من نوعها بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد المسيح والقطة الثانية كانت أيقونة القديس نيقولاوس، من الخشب الملون، وهو من أشهر القديسين سواء في الشرق أو الغرب، ويعرف بلقب سانتا كلوز، والقطعة الثالثة كانت أيقونة القديس نيقولاوس وهو صليب يستخدم في الاحتفالات حيث يتم تركيبه بداخل صليب أكبر أو يوضع كحلية على كرسي البطريرك.

عرض قطعة كل يوم سبت بمتحف الغردقة

ومن جانبها قالت نيرمين حافظ مدير العلاقات العامة بمتحف الغردقة ان المتحف يشهد توافد الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية وذلك خلال جولة اليوم الواحد لشركات السياحة بالغردقة.

وأضافت في تصريحات لـ الوطن بأن المتحف يعرض مجموعة متميزة ومتنوعة من عصور تاريخية مختلفة، وشخصيات َمن التاريخ عظيمة كتبت في تاريخ مصر بماء الذهب مما تركوه من أثر عظيم في الحضارة المصرية.

وأكدت أن متحف الغردقة سيعرض كل يوم سبت قطعة من أبرز الشخصيات وتاريخها واهم اسهاماتهم في التاريخ المصري.

مواعيد فتح متحف الغردقة

وأشارت إلى أن متحف الغردقة يفتح أبوابه للزائرين طوال أيام الأسبوع يومياً على فترتين، الفترة الصباحية من 10 صباحاً وحتى 1 مساء والفترة المسائية من 5م وحتى 11م