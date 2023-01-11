جيران عريس سوهاج: فقدنا محاميا كان يسعى دائما للصلح في قضاياه

«كنت لي حق عند واحد وكنت عايز أرفع قضية ولكن ما كانش معاي فلوس، وروحت لحنا وشرحت ليه القصة، وقلت ليه مش معاي أحاسبك، قلي أنا مش محتاج أي حساب وماتشغلش بالك بأي حاجة» بهذه الكلمات بدأ «ظريف بخيت»، أحد جيران عريس سوهاج الذي لقى مصرعه بعد ساعات قليلة من زفافه حديثه لـ«الوطن»

ظريف بخيت

وأضاف «ظريف» أن «حنا» كان يتكفل بالكثير من القضايا مجانًا، وكان محبا لعمله في المحاماة، وكان شديد الالتزام بالمواعيد مع موكليه.

سمير خلف

ويضيف «سمير خلف محمود»، أننا فقدنا شابا خلوقا ومحاميا متميزا كان يسعى دائما لإنهاء الخلاف والصلح، حيث قمت بعمل توكيل في إحدى القضايا بالمحكمة مع أحد الأشخاص، لم يستمر كثيرا وقام بالصلح بيني وبين الطرف الآخر، فكان دائما يفضل إنهاء الخلافات عن المنازعات.

ويقول عبد الفتاح الجبالي، نقيب محامي مركز المراغة، إنه أثناء استقبال «حنا عريس سوهاج» لنا قام «بعناقي وحضني بشدة وظل لبضع ثواني»، ثم قام بالتصوير معي، ولم أكن أعلم أنه اللقاء الأخير.

وتابع نقيب محامي المراغة، أن خبر مصرع «حنا» كان صدمة لنا جميعا، وأحزنني وأحزن كل زملائه، حيث كان دمث الخلق، محبا لعمله وزملائه، حيث كنت معه حتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وجاءني الخبر فجأة فقلت أكيد هذا الكلام مزاحا، ومع كثرة الاتصالات اتضح أن الخبر صحيح، فتذكرت أنه كان معي منذ ساعات قليلة، فتوجهت برفقة مجموعة من المحامين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لمتابعة الإجراءات، واستخراج تصريح الدفن.

مصرع محامٍ وإصابة زوجته

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بمصرع محامٍ وإصابة زوجته، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي، حيث لفظ الزوج أنفاسه الأخيرة، وتم التصريح بدفن الجثة.