شقيق عريس سوهاج المتوفى بعد زفافه: «مقدرتش أحضر فرحه.. وشلت نعشه ودفنته»

«أنا مش مصدق اللي حصل.. أنا أخويا عايش.. أنا ليا اكتر من 90 يوم مشفتهوش حتى فرحه مقدرتش أحضره، وجيت عشان أحضر جنازته وأشيل نعشه وأدفنه»، بهذه الكلمات التي تحمل في طياتها الحزن بدأ بيشوي شنودة حنا، الطالب بكلية الطب البيطري، وشقيق عريس سوهاج الذي لقي مصرعه اختناقا بالغاز في منزله صبيحة زفافه، حديثه لـ«الوطن».

شقيق عريس سوهاج: مش مصدق

وأضاف شقيق عريس سوهاج: لم أستطع مشاركة شقيقي في حفل زفافه، نظرًا لانشغالي بالامتحانات، وكنت أشعر بالحزن لعدم مشاركتي في يوم انتظره الجميع لسنوات طويلة، وشاء القدر أن أحضر جنازته وأشيع جثمانه.

وأكد شقيق عريس سوهاج تلقيه خبر الوفاة صباح أمس الأول، في صدمة وذهول، موضحا أنه كان رافضا لتصديق ما حدث، «كنت أتمنى يكون حلم فقط».

إخطار بمصرع شخص

تلقى اللواء عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بمصرع محامٍ وإصابة زوجته، وتم نقلهما إلى مستشفى المراغة المركزي، حيث لفظ الزوج أنفاسه الأخيرة.

وصرحت جهات التحقيق بمركز المراغة، بدفن جثمان عريس سوهاج بعد مصرعه في حادث اختناق وتسمم في منزله، بعد يوم واحد فقط من زفافه، بينما أصيبت زوجته وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.