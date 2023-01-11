الطاهري: إطلاق خدمات استديوهات الواقع الافتراضي لتطوير قنوات «إكسترا» بداية مارس

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه سيتم إطلاق خدمات استديوهات الواقع الافتراضي، التي تعد نقلة في شكل صناعة الأخبار المحلية والعالمية، ولأول مرة على الشاشات المصرية، وستبدأ خدمات الواقع الافتراضي على شاشات قنوات extra news وextra live اعتباراً من شهر مارس المقبل.

الشركة المتحدة تقدم كل الدعم من أجل تطوير المحتوى البرامجي والإخباري

ولفت إلى أن الشركة المتحدة تقدم كل الدعم من أجل تطوير المحتوى البرامجي والإخباري، لكي يكون لمصر صوت إقليمي ودولي مؤثر، وذلك بعدما جرى تأسيس العديد من المكاتب التابعة لقطاع أخبار الشركة المتحدة في العاصمة الأمريكية واشنطن وفي نيويورك، ومكاتب القطاع في العاصمة البريطانية لندن وفي دبي، ومع العلم أن قناة «القاهرة الإخبارية» لديها حاليًا 22 مراسلًا في مختلف دول العالم، إلى جانب تأسيس مكاتب في محافظات؛ أسوان والإسكندرية والغربية، بالإضافة إلى مكاتب شمال الصعيد، مشيرًا إلى أن ما تم إنجازه حتى الآن لا يمثل سوى 40% فقط من قدرات قطاع أخبار الشركة المتحدة.

جاء ذلك خلال ندوة العرض الخاص للفيلم الوثائقي «شابيلا» الذي جسّد حالة المعاناة في الصومال نتيجة حالة الجفاف التي يعيشها، ومن المقرر إذاعة الفيلم الوثائقي اليوم الأربعاء الساعة السابعة مساءً على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف الطاهري أن قطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مهتم بشكل كبير بصناعة الأفلام الوثائقية لرصد وتوثيق كل الأحداث والفعاليات الكبرى التي يعيشها دول الإقليم، خاصة بعد التحديات التى أصبحت تواجه عالمنا؛ ومنها التغيرات المناخية وتأثيرها على بلدان القارة الإفريقية، وكيف ساهم الإرهاب في تراجع معدلات التنمية بعالمنا المحيط.

قنوات قطاع الأخبار تحرص على الحفاظ على الهوية الوطنية والتراث الشعبي المصري

وتابع أن قنوات قطاع الأخبار تحرص على الحفاظ على الهوية الوطنية والتراث الشعبي المصري، ولذلك سيتم إنتاج سلسلة أفلام وثائقية وتحقيقات تليفزيونية لتوثيق التراث المصري والحفاظ على الهوية الوطنية للدولة المصرية.