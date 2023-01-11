أزياء الرجال الغريبة تسيطر على السجادة الحمراء لـ جولدن جلوب 2023

بدأ نجوم هوليوود في التوافد على السجادة الحمراء قبل دقائق من انطلاق النسخة الـ 80 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، المقام في فندق بيفرلي هيلتون بلوس أنجلوس، في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم حسب التوقيت في مدينة القاهرة، والتي يقدمها الممثل الكوميدي جيرود كارمايكل، بجضور ألمع نجوم وصناع السينما والتلفزيون.

وكانت الممثلة والمنتجة لافيرن كوكس من أول الحاضرات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، واتسعت القائمة أيضا لتتضمن زوري هال، ومقدمة البرامج ريتشل ليندسي، لاعب كرة القدم الأمريكية أل رينولدز، بالإضافة إلى الممثل ريس فيلدمان، ولفتت أزياء الرجال الأنظار بسبب غرابتها، حيث ارتدى رينولدز بدلة رسمية ولكن استعان ببنطال قصير وجوارب طويلة، بخلاف فيلدمان الذي ارتدى تنورة فوق البدلة.

نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لـ جولدن جلوب

ومن المتوقع أن يسير على السجادة الحمراء الليلة مجموعة من أبرز النجوم ريهانا ، براد بيت ، جينا أورتيجا ، ميكايلا جايه رودريجيز ، بيلي بورتر ، مارجوت روبي ، سيلينا جوميز ، دونالد جلوفر ، جيريمي ألين وايت ، جينيفر كوليدج ، أيو إيديبيري ، أوبري بلازا ، وإيفان بيترز.