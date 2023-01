قائمة مقدمي جوائز جولدن جلوب 2023.. ساعات قليلة ويبدأ الحفل

ساعات قليلة، ويبدأ عرض توزيع جوائز جولدن جلوب 2023، والذي يقدمه كل من آنا دي أرماس، وبيلي بورتر، والمخرج كوينتين تارانتينو، وتريسي مورجان، وجيمي لي كرتيس، ونيكول باير وغيرهم.

ومن المقرر أن توزع جوائز الجائزة الـ80 لعام 2023، في بيفرلي هيلز، إذ ترشحت الفنانة إليزابيث ديبيكي لجائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة مساعدة في عمل درامي عن دورها في مسلسل The Crown، ونال فيلم «The Banshees of Inisherin» على ثمانى ترشيحات، بما فى ذلك أفضل فيلم، وأفضل إخراج.

وجاء في المركز الثاني فيلم الخيال العلمي «Everything Everywhere All at Once» برصيد 6 ترشيحات، وحازت أفلام «The Fabelmans» و«Babylon» و«Elvis» المركز الثالث برصيد ٥ ترشيحات لكل منها.

يذكر أن جائزة الجولدن جلوب تقام سنويا، قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار.