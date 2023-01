أولى جوائز جولدن جلوب لـ جوناثان كوان.. وأنجيلا باسيت أفضل ممثلة مساعدة

ذهبت أولى جوائز جولدن جلوب في نسختها الـ 80، المقامة الآن في فندق هيلتون بيفرلي في لوس أنجلوس، في فئة أفضل ممثل مساعد في فيلم لـ جوناثان كي كوان عن دوره في فيلم «Everything Everywhere All»، وتعتبر تلك المرة الأولى التي يحصل فيها على الجائزة.

بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة مساعدة لـ أنجيلا باسيت عن دورها في فيلم «Black Panther: Wakanda Forever»، وهي الجائزة الثانية التي تحصدها بعد فوزها الأول عام 1994 في فئة أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي عن أدائها في فيلم What's Love Got To Do With It.

أنجيلا باسيت تنتزع جائزة أفضل ممثلة مساعدة من جيمي لي كورتيس

وكانت تتنافس باسيت على الجائزة أمام جيمي لي كورتيس عن دورها في فيلم «Everything Everywhere All at Once»، دوللي دي ليون عن دورها في فيلم «Triangle of Sadness»، كاري موليجان عن دورها في فيلم «She Said» وكيري كوندون عن دورها في فيلم «The Banshees of Inisherin».