جيمي لي كرتيس على السجادة الحمراء لـ جولدن جلوب 2023

وصلت النجمة جيمي لي كرتيس إلى السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2023، الليلة، والتي تنافس على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Everything Everywhere All at Once، المرشح إلى 5 جوائز أخرى.

ويعتبر الترشيح لجائزة جولدن جلوب هو الثامن في مسيرة جيمي لي كرتيس المهنية، التي حصدت فيها الجائزة مرتين، الأولى في عام 1990 في فئة أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي عن أدائها في Anything But Love، والثانية في 1995 في فئة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي عن True Lies.

وبدأ المرشحين للجوائز التوافد على الحفل، من بينهم الممثل الشاب باري كيوجان الذي يسعى للفوز بأول جائزة جولدن جلوب في مسيرته والمرشح لها في فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «The Banshees of Inisherin»، بالإضافة إلى شيريل لي رالف المرشحة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل تلفزيوني عن دورها في مسلسل Abbott Elementary ، وهنري وينكلر المرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل تلفزيوني عن Barry.

واتسعت قائمة الحضور لتشمل أبرز نجوم هوليوود في السينما والتلفزيون، من بينهم دومينال جليسون، آبي إليوت، مونيكا باربارو، كولمان دومينجو، وريا سيهورن، هانا وإدي ريدماين المرشح لجائزة أفضل ممثل ساعد في مسلسل تلفزيوني عن دوره في The Good Nurse.