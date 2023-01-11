جيسيكا تشاستين تخطف الأنظار في جولدن جلوب 2023: فستاني أثقل من الدروع

خطفت النجمة جيسيكا تشاستين الأنظار على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2023، المقام الآن في فندق هيلتون بيفرلي بلوس أنجلوس، وارتدت «تشاستين» فستانا مرصعا بالكامل على شكل شبكة عنكبوت، بالإضافة إلى قناع وجه بنفس التصميم، وتنافس على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني عن دورها في «George and Tammy».

وخلال لقائها مع موقع ET على السجادة الحمراء، اعترفت جيسيكا تشاستين أن الفستان يعتبر ثقيلًا بعض الشيء مقارنة بارتداء بدلة من الدروع، على حد تعبيرها.

ومن الإطلالات المميزة في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 80، وفقا لمجلة «US»، إطلالة النجمة الشابة جينا أورتيجا التي حصلت ترشيح لجائزة أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي للمرة الأولى عن دورها في Wednesday، حيث ارتدت فستان بلون الـ «توفي» من دار أزياء «جوتشي»، بينما اختارت النجمة مارجوت روبي اللون الوردي لإطلالتها، وهي المرشحة لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Babylon.

وبدأت الأسماء الكبيرة في التواجد على السجادة الحمراء قبل دقائق من بداية حفل توزيع الجوائز، من بينهم ستيفن سبيلبرج وجيمس كاميرون وجيسيكا شاستين وجيمي لي كورتيس وميشيل يوه ،سيلينا جوميز، فيولا ديفيس، نيسي ناش.