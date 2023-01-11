كيت بلانشيت تفوز برابع جائزة جولدن جلوب في مسيرتها عن «Tár»

فازت النجمة كيت بلانشيت بجائزة جولدن جلوب الرابعة في مسيرتها المهنية، الليلة، وذلك في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2023، المقام الآن، وذلك في فئة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في فيلم «Tár»، لتتضاف بجانب جوائزها عن أفلام «Elizabeth» عام 1999، و«I'm Not There» في 2008، بالإضافة إلى «Blue Jasmine» عام 2014.

وكان يتنافس أمام كيت بلانشيت على الجائزة كل من أوليفيا كولمان عن دورها في فيلم «Empire of Light»، فيولا ديفيس عن دورها في فيلم «The Woman King»، آنا دي أرماس عن دورها في فيلم «Blonde»، وميشيل ويليامز عن دورها في فيلم «The Fabelmans».

Argentina, 1985 يحصل على أفضل فيلم أجنبي بـ جولدن جلوب 2023

فاز فيلم Guillermo del Toro's Pinocchio للمخرج جييرمو ديل تورو، على جائزة جولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، بينما حصل الفيلم الأرجنتيني Argentina, 1985 على جائزة أفضل فيلم أجنبي.