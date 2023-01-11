كولين فاريل أفضل ممثل عن «The Banshees of Inisherin» في جولدن جلوب

حصل كولين فاريل على جائزة أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو درامي عن دوره في فيلم «The Banshees of Inisherin»، في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2023، وتعتبر تلك الجائزة الثانية التي يحصدها بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل عام 2009 عن دوره في فيلم In Bruges.

ونافس كولين فاريل على الجائزة كل من دييجو كالفا عن دوره في فيلم «Babylon»، دانيال كريج عن دوره في فيلم «Glass Onion: A Knives Out Mystery»، آدم درايفر عن دوره في فيلم «White Noise»، ورالف فينيس عن دوره في فيلم «The Menu».

«The Banshees of Inisherin» يترشح لـ 8 جوائز جولدن جلوب

حصل فيلم «The Banshees of Inisherin» على أعلى ترشيحات في 8 فئات جوائز، وهو يعتبر الفيلم الأكثر ترشيحا لجوائز منذ فيلم «Cold Mountain back» عام 2004.