جستن هورويتز يحصل على رابع جائزة جولدن جلوب في الموسيقى التصويرية

حصل الملحن جستن هورويتز على جائزة جولدن جلوب لأفضل موسيقى تصويرية عن فيلم Babylon، وهي المرة الرابعة التي يحصل فيها على الجائزة، بعد حصوله على جائزتي عام 2017 عن فيلم La La Land، في فئتي أفضل أغنية وأفضل موسيقى تصويرية، بالإضافة إلى جائزة عن فيلم First Man عام 2019.

بينما ذهبت جائزة جولدن جلوب أفضل أغنية عن «Naatu Naatu» لـ إم إم كيرافاني وراهول سيبليجونج من الفيلم الهندي «RRR»، وهي الفئة التي تنافس فيها «Carolina» لـ تايلور سويفت من فيلم «Where the Crawdads Sing»، و«Ciao Papa» من فيلم «Guillermo del Toro's Pinocchio»، بالإضافة «Hold My Hand» لـ ليدي جاجا من فيلم «Top Gun: Maverick»، وأغنية «Lift Me Up» لـ ريهانا من فيلم «Black Panther: Wakanda Forever».