للمرة الرابعة.. ستيفن سبيلبرج أفضل مخرج بـ جولدن جلوب 2023

حصل المخرج ستيفن سبيلبرج على جائزة جولدن جلوب عن فيلم عن فيلم «The Fabelmans»، في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 80، وسبق وحصل على الجائزة 3 مرات سابقة الأولى عن Schindler's List، عام 1994، والثانية في عام 1999 عن فيلم Saving Private Ryan، بينما كانت الثالثة في فئة أفضل مسلسل محدود عن Band of Brothers.

كما تم تكريم ستيفن سبيلبرج بجائزة سيسيل ديميل الفخرية، عام 2009، عن إسهاماته في عالم الترفيه.

فيلم The Banshees of Inisherin يحصد جائزتي السيناريو والتمثيل

وفاز الكاتب والمخرج مارتن ماكدونا في فئة أفضل سيناريو عن فيلم The Banshees of Inisherin، وهي الجائزة الثانية التي يحصل عليها الفيلم الليلة، بعد جائزة أفضل مممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي، وذهبت لـ كولين فاريل.