جولدن جلوب 2023: House of the Dragon أفضل مسلسل درامي

حصل مسلسل House of the Dragon على جائزة أفضل مسلسل درامي في 2022، وذلك في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، المقامة الآن في لوس أنجلوس، بينما وقع الاختيار على Abbott Elementary ليكون أفضل مسلسل كوميدي في العام، مما يرفع حصيلة الجوائز التي حصدها لـ 3، منها أفضل ممثل مساعد لـ تايلر جيمس ويليامز وأفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني كوميدي لـ كوينتا برونسون.

وحصل بطل مسلسل «Monster: The Jeffrey Dahmer Story»، إيفان بيترز على جائزة أفضل ممثل في مسلسل محدود، وحصلت أماندا سيفريد على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل محدود عن دورها في مسلسل «The Dropout»، وجائزة أفضل مسلسل قصير ذهبت لـ The White Lotus.

وحصل كيفن كوستنر على جائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي عن دوره في مسلسل «Yellowstone».

زيندايا أفضل ممثلة في مسلسل درامي.. وجوليا جارنر أفضل ممثلة مساعدة

أفضل ممثلة في مسلسل درامي ذهبت لـ زيندايا عن دورها في مسلسل «Euphoria»، وأفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني كوميدي أو موسيقي جيريمي ألين وايت عن دوره في مسلسل «The Bear»

أفضل ممثلة مساعدة وجوليا جارنر عن دورها في مسلسل «Ozark»، أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير فيلم تلفزيوني بول والتر هاوزر عن دوره في مسلسل «Black Bird»، وأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير جينيفر كوليدج عن دورها في مسلسل «The White Lotus»