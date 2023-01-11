الرئيس الأوكراني يلقي كلمة مسجلة في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب

ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابا مسجلا، خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 80، المقام الآن في لوس أنجلوس، وقام الممثل شون بن بتقديم الرئيس الأوكراني، الذي ذكر خلال خطابه بداية الجولدن جلوب في عام 1944.

وقال زيلينسكي في كلمته، خلال الحفل اليوم، «الحرب العالمية الثانية لم تكن انتهت بعد، ولكن المد انقلب والجميع يعرفون من سيفوز، وفي ذلك الوقت بدأت جوائز جولدن جلوب في تكريم أفضل الفنانين أداءً عن عام 1943»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

الرئيس الأوكراني: ما زال أمامنا دموع ومعارك

وتابع: «أنه الآن عام 2023، ولم تنتهِ الحرب في أوكرانيا بعد ولكن المد ينقلب، ومن الواضح بالفعل من سيفوز، ولكن لا تزال هناك معارك ودموع أمامنا، لكن الآن يمكنني بالتأكيد أن أخبركم من هو الأفضل في العام السابق، لقد كنتم أنتم.. الناس الأحرار في العالم الحر، أولئك الذين اتحدوا حول دعم الشعب الأوكراني الحر في كفاحنا المشترك من أجل الحرية».

وتابع زيلينسكي: «لن تكون هناك حرب عالمية ثالثة، أوكرانيا ستوقف العدوان الروسي على أرضنا».