12 ممثلا يحصلون على جوائزهم الأولى في حفل جولدن جلوب 2023

الكثيرون من سعداء الحظ يحصلون على جوائزهم الأولى في النسخة الـ 80 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، حيث حصل النجم الشاب أوستن باتلر على أول جائزة جولدن جلوب في مسيرته المهنية، وذلك في فئة أفضل ممثل في فيلم درامي عن دوره في فيلم «Elvis»، بالإضافة إلى جوناثان كي كوان الذي فاز بجائزته الأولى في فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في «Everything Everywhere All at Once».

وعن الفيلم نفسه حصلت ميشيل يوه على أول جائزة في مشوارها في فئة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي، وفازت الممثلة الشابة زيندايا على أول جائزة في مشوارها في فئة أفضل ممثلة في مسلسل دراما عن Euphoria، وتتسع القائمة لتشمل كوينتا برونسون بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني كوميدي أو موسيقي عن دورها في مسلسل «Abbott Elementary».

وفي فئة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي أو موسيقي، حصل جيريمي ألين وايت على أول جوائزه عن دوره في مسلسل «The Bear»، وحققت جوليا جارنر الفوز الأول في فئة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل عن دورها في Ozark، وذلك بالإضافة إلى تايلر جيمس ويليامز على جائزة أفضل ممثل مسلسل في مسلسل تلفزيوني عن دوره في مسلسل «Abbott Elementary».

وحصلت أماندا سيفريد على أول جائزة لها في فئة أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني، عن دورها في مسلسل «The Dropout»، وتتسع القائمة لتشمل باول والتر هوزر، الذي حصل على جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني، عن «Black Bird»، وجينيفر كوليدج في فئة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير عن عن دورها في مسلسل «The White Lotus»، بجانب إيفان بيترز عن دوره في مسلسل «Monster: The Jeffrey Dahmer Story».