الجامعات: انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في أغلب الكليات الأسبوع المقبل

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022-2023، وفقاً للقواعد والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، موضحين أن هناك عددا من الكليات ستنتهي أعمال الامتحانات فيها الأسبوع المقبل، على أن تنتهي غالبية الكليات من امتحاناتها يوم 26 يناير الجاري وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل لـ «الوطن»، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، لافتا إلى أن هناك عددا من الكليات ستنتهي من أعمال امتحانات التيرم الأول الأسبوع المقبل وهي الكليات التي بدأت الامتحانات مبكراً، كاشفًا أن 26 يناير الجاري هو موعد نهاية الامتحانات في الكليات كافة على أن تبدأ بعدها مباشرة إجازة منتصف العام الدراسي الجاري.

وكشف الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 للعام الجامعي الجاري وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، لافتا إلى أن هناك عدد من الكليات ستنتهي من الامتحانات نهاية الأسبوع المقبل خاصة الكليات والأقسام التي بدأت الامتحانات مبكراً.