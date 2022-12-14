«جنايات الجيزة» تستكمل محاكمة المتهم في قضية «عقار فيصل المحترق»

تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، جلسة الحكم على مالك عقار فيصل المُحترق، بعد أن قضت بمعاقبة صاحب عقار فيصل المحترق، في جلسة الأول من نوفمبر الماضي، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 80 مليون جنيه، في قضية تعريض حياة سكان العقار للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

تعريض حياة المواطنين للخطر

وكانت النيابة العامة، في وقت سابق، أحالت المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مالك عقار فيصل المحترق»، للمحاكمة الجنائية، بتهمة تعريض حياة سكان العقار للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

حريق في مخزن أحذية

وباشرت النيابة العامة، التحقيق في قضية عقار فيصل المحترق بمنطقة كرداسة، بعد تلقيها بلاغًا في 30 يناير الماضي، من قبل الأهالي بنشوب حريق في العقار ومصدر هذا الحريق مخزن أحذية في بدروم العقار بدائرة القسم، وأسفر ذلك عن احتراق العقار بالكامل، دون إصابات أو وفيات.