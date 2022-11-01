الحكم على صاحب عقار فيصل المحترق بالسجن 3 سنوات وغرامة 80 مليون جنيه

قضت محكمة جنح كرداسة المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، بالحكم على صاحب عقار فيصل المحترق، السجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 80 مليون جنيه، بتهمة تعريض حياة المواطنين سكان العقار للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت النيابة العامة بلاغًا يوم 30 يناير العام الماضي، يفيد بنشوب حريق في عقار بدائرة مركز كرداسة، مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار و طابقه الأرضي، ما أسفر عن احتراق كل الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.

مواد قابلة للاشتعال

وانتقلت قوات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق، وعند معاينة النيابة تبين استمراره، وأفادت قوات الحماية المدنية بأنَّ سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول، مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتعال