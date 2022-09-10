تأجيل محاكمة مالك عقار فيصل المحترق إلى 13 نوفمبر المقبل

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، جلسة محاكمة مالك عقار فيصل المحترق، إلى 13 نوفمبر المقبل، لسماع شاهد الإثبات في الاتهامات الموجهة إلى مالك العقار بالبناء المخالف على أرض زراعية.

وأصدرت النيابة العامة في وقت سابق بيانًا عن المخالفات المتورط فيها مالك عقار فيصل المحترض، الواقع على الطريق الدائري في نطاق محافظة الجيزة، قبل أن تتسبب النيران في تدمير الأعمدة الخرسانية له، ما استلزم تفجيره، حفاظا على حياة المارة والمباني المجاورة.

وأفاد بيان النيابة العامة الصادر في فبراير 2021، بأن استمرار اشتعال النيران في عقار فيصل حال دون السماح بدخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، بسبب وجود كميات كبيرة مخزنة من الأحذية الجلدية، والمصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، ما أدى إلى استمرار الحريق في البدروم والطابقين الأرضي والأول لفترة طويلة.