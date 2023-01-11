وكيل «تموين سوهاج»: تحرير 100 محضر تمويني متنوع

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، بأنه المديرية شنَّت عدة حملات تموينية لمتابعة الأسعار، وضبط الأسواق والتصدي لمخالفات القوانين اللوائح، ورصد شكاوى الأهالي، والتي أسفرت عن تحرير 100 محضر تمويني متنوع خلال اليومين الماضيين.

حملات تموينية مكبرة

وأضاف «إبراهيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على مستوى المراكز والمدن، بالاشتراك مع ضباط وحدة إدارة مباحث تموين سوهاج في مديرية أمن سوهاج.

وتنوعت المحاضر المحررة ما بين: «نقص في الوزن، وتصرف وإيقاف، وسلع مجهولة المصدر، ومنشأة دون ترخيص، وتجميع بنزين، وسجلات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم تمكين من تفتيش، وامتناع عن البيع»، في مجال المخابز، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر أيضا إلى جزارة ولحوم، غش تجاري، تاجر تمويني- سكر- بوتاجاز.

وأكد وكيل تموين سوهاج، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين وما تم ضبطه، وتحرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.