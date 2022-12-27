«تموين سوهاج»: حملات تموينية مكبرة لضبط المخالفات بالأسواق والمخابز

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إن المديرية شنت عدة حملات على الأسواق لمتابعة الأسعار، والتصدي لمخالفات القوانين واللوائح، ورصد شكاوى الأهالي، وأسفرت عن تحرير 91 محضرا تموينيا متنوعا.

حملات تموينية يومية

وأضاف «إبراهيم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على مستوى المدن والمراكز، بالاشتراك مع ضباط وحدة إدارة مباحث تموين سوهاج في مديرية أمن سوهاج.

وتنوعت المحاضر المحررة من قبل تموين سوهاج ما بين «نقص في الوزن، وتصرف وإيقاف، وسلع مجهولة المصدر، ومنشأة دون ترخيص، وتجميع بنزين، وعدم إعطاء بون، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم تمكين من تفتيش، وامتناع عن البيع»، في مجال المخابز، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر أيضا بين جزارة ولحوم وغش تجاري وتاجر تمويني «سكر وبوتاجاز».

إجراءات قانونية

وأكد وكيل الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين وما تم ضبطه، وتحرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.