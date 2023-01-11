طلاب «الرابع الابتدائي» يؤدون امتحان الدراسات.. وتعليمات بالإسراع في التصحيح

يواصل طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحانات نصف العام للعام الدراسي الحالي 2022-2023 بمحافظة الجيزة، والتي بدأت يوم الاثنين 9 يناير وتستمر حتى يوم السبت 14 يناير 2023.

ويؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، امتحان نصف العام الدراسي في مادتي الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف ومادة ict لمدة ساعة ونصف.

منع حيازة التليفون وعدم التواجد خارج اللجان ومنع التجمعات

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، توفير جميع متطلباتها وبشكل فورى ويمنع منعا باتا حيازة تليفون محمول حتى لو مغلق داخل اللجان ونبه على عدم التواجد خارج اللجان ومنع التجمعات بعد انتهاء الامتحانات وتنظيم دخول وخروج الطلاب.

الإسراع في عمليات التصحيح أولا بأول

كما وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بمتابعة الكنترولات وأعمال التصحيح، ونبه على ضرورة الإسراع في عمليات التصحيح أولا بأول على أن تعلن نتائج كل مرحلة في وقت موحد على مستوى المحافظة وكذلك ضرورة إزالة أية عقبات تعوق سير العملية الامتحانية.

وترصد «الوطن» تعليمات هامة لضبط امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2022/2023 وهي كالتالي :-

- مراجعة ورقة الأسئلة (الأساسي - الاحتياطي) مراجعة دقيقة والتأكد من دباجة الامتحان ووضوح ورقة الأسئلة وسلامتها من الأخطاء اللغوية والعلمية (طلاب العاديين- طلاب الدمج).

- ممنوع مرور معلم المادة علي اللجان أثناء الامتحان وعدم ملاحظة معلم المادة في مادته.

- أخذ الإقرارات المعتمدة اللازمة من مديري المدارس شخصياً باستلام أسئلة الامتحان.

- الالتزام بمواعيد زمن بدء وانتهاء الامتحان طبقاً للجداول المعلنة.