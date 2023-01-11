«في حملة قادها فجرًا».. محافظ المنوفية يقرر إقالة رئيس وحدة محلية وغلق مخبز

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إقالة رئيس الوحدة المحلية لقرية المصيلحة وإحالته للتحقيق لتدني مستوى النظافة وتراكم القمامة في شوارع القرية وضعف الإشراف في متابعة العمل ، كما أمر المحافظ إحالة (10) من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية المفاجئة صباح اليوم لمتابعة انتظام سير العمل وتفقد الحالة العامة .

تدني مستوي النظافة في قرية المصيلحة

وخلال الجولة لاحظ محافظ المنوفية تراكم القمامة في شوارع القرية وتدني مستوى النظافة كما تفقد مقر الوحدة المحلية للمصيلحة، حيث تلاحظ عدم انتظام سير العمل وعدم خروج عربات الفترة الصباحية لرفع القمامة بالشوارع .

يأتي هذا في إطار جولات المحافظ الميدانية المفاجئة علي الوحدات المحلية لمتابعة انتظام سير العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والنظافة العامة ، ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي استمرار جولاته المفاجئة لمتابعة مستوى أداء رؤساء الوحدات المحلية في نظافة الشوارع وتقييم أداؤهم الميداني ومستوى الإشراف .

محافظ المنوفية يقرر غلق مخبر بلدي في شبين الكوم

كما قاد فجر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بنطاق شبين الكوم وقرى المصيلحة وميت خلف لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر ومدى توافره حفاظاً على حقوق المواطنين ، رافقه خلالها وكيل وزارة التموين.

وخلال الجولة قرر محافظ المنوفية غلق مخبز بلدى بناحية حى غرب شبين الكوم لمدة (شهرين) كعقوبة إدارية للتلاعب في وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات ، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المخبز لعدم تكرار المخالفة ، كما قرر تحرير ثلاث محاضر نقص وزن لعدد من المخابز بقرى المصيلحة وميت خلف.