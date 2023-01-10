محافظ المنوفية يطالب رؤساء المدن بالتفكير خارج الصندوق وحل مشاكل المواطنين

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز السادات وأشمون ومنوف بسرعة إنهاء جميع الملفات المتأخرة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكداً ضرورة إنجاز كافة المهام المطلوبة خلال أسبوعين وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال المتقاعسين، موجهاً السكرتير العام بمتابعة الموقف أولا بأول وتذليل المعوقات والعرض عليه كون الملف حيويا وهاما.

جاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء ودفع العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، ومناقشة موقف الخطة الاستثمارية بالمحافظة.

محافظ المنوفية يوجه رؤساء المدن بالتفكير خارج الصندوق

وخلال الاجتماع كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بعرض الرؤى والأفكار المبتكرة كل في نطاقه فيما يخص رفع كفاءة وتطوير ورصف الطرق وإنشاء محاور جديدة لتحقيق السيولة المرورية للمركبات، فضلاً عن توفير مساحات وأماكن جديدة لإنشاء مواقف سيارات نموذجية وأسواق حضارية وحدائق ومتنزهات، موجهاً بإعداد تقرير مفصل لكافة المقترحات الجديدة مع ضرورة التفكير خارج الصندوق ووضع حلول ابتكارية والعرض عليه، بهدف الارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للأهالي.

محافظ المنوفية يشدد على ضرورة الحفاظ على المعدات

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية، ضرورة الحفاظ على كافة المعدات والآلات الخاصة بالحملة الميكانيكية كل في نطاقه، وضرورة إجراء الصيانة الدورية اللازمة لها لضمان الحفاظ عليها وتأدية مهامها المطلوبة بشكل مناسب، بهدف تطوير منظومة العمل وتحسين المظهر العام، مكلفاً بضرورة رفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات بالمقالب العمومية بنطاق المحافظة وإعداد تقرير بهذا الشأن والعرض عليه، يأتي هذا في إطار اهتمام محافظ المنوفية بمنظومة النظافة وقطاع تحسين قطاع البيئة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة والقضاء نهائياً على كافة تجمعات القمامة.