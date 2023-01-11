أستاذ مناخ: ارتفاع حرارة الأرض سيؤدي لانهيار الكتل الجليدية وغرق السواحل

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن ارتفاع درجة حرارة الأرض، سيؤدي إلى انهيار بعض الكتل الجليدية المتواجدة في المناطق القطبية شديدة البرودة، وبالتالي ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات، ومن ثم ينتج عنه غرق العديد من الجزر والمناطق التي تحيط بالسواحل.

التكنولوجيا الحديثة

وأضاف أستاذ المناخ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «extra news»، أنه يجب على الباحثين، دراسة كيفية الحد من الانبعاثات الكربونية واستخدام طاقات جديدة نظيفة وبديلة عن طاقة الوقود الأحفوري، المتسبب الأول في ارتفاع درجة الأرض، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا الحديثة لديها من الإمكانات ما يمكنها من استنتاج واستنباط تكنولوجيا جديدة وحديثة تخفض من الانبعاثات الكربونية، ولكن تكمن المشكلة في التنفيذ على أرض الواقع.

الأزمة الروسية الأوكرانية لها تأثير سلبي على المناخ

وأشار أستاذ المناخ، إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية، لها تأثير سلبي على المناخ، لذلك من الملاحظ خلال تلك السنوات أنه لم يتم خفض نسب الاحتباس الحراري بالدرجة التي كان موصى بها في المؤتمرات الدولية للتغيرات المناخية، لذلك سيستمر ذوبان الجليد في المناطق القطبية بدرجة تخيف البشرية والإنسانية.

عند ذوبان الجليد تختلط المياه بالبحار والمحيطات

وتابع أستاذ المناخ أن مناطق المياه الجليدية، عذبة لأنها ناتجة عن أمطار ومتجمدة نتيجة انخفاض درجة الحرارة، مشيرا إلى أنه وقت ذوبان الجليد تختلط المياه بالبحار والمحيطات، وبالتالي لا يتم الاستفادة منها وتشكل خطورة وضرر كبير على الكوكب.