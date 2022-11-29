أستاذ العلوم السياسية محمد كمال: عودة تعاون واشنطن وبكين في قضايا المناخ حدث ضخم

قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن النظام الدولي شهد العديد من التطورات مع الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن العالم يعيش حالة سيولة، خاصة أن النظام القديم للعالم انتهى، والنظام الجديد بدأ يتبلور، ولكن ما زال هناك غموض في عدد من القضايا.

العلاقة بين أمريكا والصين

وتابع «كمال»، خلال حواره مع الإعلاميين نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ببرنامج «المشهد»، المذاع على قناة «ten»، مساء الثلاثاء، أن الأيام الأخيرة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، شهدت حدثاً مهما بالنسبة للعلاقة بين أمريكا والصين، إذ جرى الإعلان عن عودة الحوار والتعاون بين واشنطن وبكين في قضايا المناخ، وهذا حدث كبير وله دلالات ضخمة.

ولفت إلى أن عودة التعاون بين أمريكا والصين، دليل على أن العالم ليس مقبلاً على حرب باردة بين البلدين، مشيرًا إلى أن هناك نمطا جديدا في العلاقات الأمريكية الصينية، من خلال إنشاء خليط من التنافس والتعاون في عدد من القضايا بقواعد معينة.

فرض عقوبات تكنولوجية على الصين

وأضاف أن أمريكا تستمر في فرض عقوبات تكنولوجية على الصين، وفي نفس الوقت ستستمر العلاقات الأمريكية الصينية، خاصة أن العلاقات متبادلة، فالمواطن الأمريكي اعتاد على شراء البضائع الصينية رخيصة الثمن، كما أن الخزانة الأمريكية تعتمد على شراء الصين للسندات الأمريكية.