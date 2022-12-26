أستاذ المناخ: ارتفاع ملوحة البحر يؤثر سلبًا على الكائنات البحرية

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن ارتفاع درجة حراة الأرض يؤدي إلى أمور غير طبيعية، فمثلا ارتفاع منسوب البحر بالتحديد ينتج عنه تبخر كميات كبيرة للغاية تزيد من ملوحة البحر، مشيرًا إلى أنه في الوقت ذاته ملوحة البحر له تأثيرات سلبية على الكائنات البحرية.

أبرز شروط حدوث الأعاصير

وأضاف «قطب» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلامية منة فاروق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن ارتفاع درجة حرارة المحيط يؤثر على تكون المنخفضات التي لها دور في سقوط الأمطار، موضحًا أبرز شروط حدوث الأعاصير، والتي تتمثل في ارتفاع درجة حرارة المياه إلى 27 درجة مئوية، إلى جانب انخفاض في قيم الضغط الجوي.

أمطار السحب الروكامية الرعدية

وأشار أستاذ المناخ، إلى أن ظاهرة تكون الأعاصير يصاحبها عنف في كميات الأمطار الرعدية والرياح، مما يؤثر على الكائنات البحرية سلبًا، وذلك بسبب احتواء الأمطار الرعدية على شحنات كهربائية تقوم بصعق الكائنات الموجودة سواء كانت على الشاطئ أو بالمياه، موضحًا أن ارتفاع درجة الحرارة لا يؤدي لانخفاض منسوب المياه، بل تتكون سُحب روكامية رعدية ترتفع لطبقات قريبة من سطح الأرض وتمتد إلى قمم تصل إلى 20 كيلو متر، كما أن سمك السحابة يكون في حدود 10 كيلو متر.

وأوضح، أن أمطار السحب الروكامية الرعدية تكون غزيرة وينتج عنها فيضانات وترتفع عن الشاطئ، مشيرًا إلى أن الأعاصير مصنفة إلى 6 أصناف، الأقوى منها هو الإعصار الفتاك الذي تصل سرعته من 400 إلى 500 كيلو متر في الساعة.