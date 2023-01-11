برنامج «صباح الخير يا مصر» يستعرض الحالة المرورية: كثافات بشارع رمسيس

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي، الحالة المرورية اليوم، الأربعاء 11 يناير 2023، حيث أكد أن هناك كثافات مرورية بسيطة جدا غير مؤثرة على معدل الحركة، في كوبري أكتوبر، وعند الوصول إلى منطقة رمسيس فإن هناك سيولة مرورية.

لا كثافات مرورية بنزلة غمرة

وذكر التقرير، أنه في نزلة غمرة، لا توجد أي كثافات مرورية، وتستمر السيولة حتى نهاية كوبري أكتوبر، وفي شارع رمسيس فإن هناك كثافات بسيطة غير مؤثرة في امتداد الشارع، وتستمر هذه السيولة حتى طريق النصر، وفي الأوتوستراد فإن هناك سيولة مرورية نسبية تقل للقادم من حلوان للمعادي والمقطم.

كثافات مرورية باتجاه المهندسين ناتجة عن بعض التحويلات

كما يشهد كوبري 15 مايو، في اتجاه المهندسين، بعض الكثافات المرورية الناتجة عن بعض التحويلات الموجودة عن أعمال ربط محور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي، لكن الاتجاه الآخر للقادم من ميدان لبنان به سيولة مرورية، وفي نزلة كوبري أكتوبر فإن هناك سيولة مرورية حتى الزاوية الحمراء وهناك بعض الكثافات في منطقة الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية.