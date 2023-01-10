«المرور» تطالب السائقين بالحذر أثناء الشبورة الكثيفة: «ماتقفش على الطريق»

وجهت الإدارة العامة للمرور، عددا من النصائح والإرشادات لجميع السائقين وقائدي المركبات، على الطرق، خلال تلك الآونة خاصة في ساعات الليل المتأخرة أو الصباح الباكر، لمواجهة الشبورة المائية، كما شرحت طرق التعامل في حالة انخفاض الرؤية الأفقية، لتجنب حوادث الطرق والحرص على سلامة المواطنين.

جاءت نصائح إدارة المرور، في ظل التحذيرات المستمرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لقائدي المركبات، على الطرق، من انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير، على بعض الطرق بسبب الشبورة المائية الكثيفة.

نصائح الإدارة العامة للمرور للسائقين على الطرق

وجاءت نصائح الإدارة العامة للمرور للسائقين على الطرق كالتالي:

- يجب عدم الوقوف على الطريق في حالة الشبورة لأي سبب: «ماتقفش على الطريق».

- الحرص على فتح زجاج السيارة، حتى تتجنب تكثيف الهواء على الزجاج في الداخل.

- عند مواجهة أي عطل مفاجئ في المركبة، يجب العمل على ركن السيارة على الجانب الأيمن من الطريق، ووضع مثلت التحذير، وعدم تركها نهائيا في وسط الطريق.

- التواصل مع إدارة المرور في حالة مواجهة أي أعطال أو حوادث على الطرق من خلال الأرقام التالية:

- 01221110000.

- 136

- 144

- 01155554444

- رقم 01205344444

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، نشرت العديد من التحذيرات منذ بداية فصل الشتاء، لقائدي السيارات على الطرق، خاصة في ساعات الصباح الباكر، أو الليل المتأخرة بسبب الشبورة الكثيفة وانخفاض الرؤية الأفقية، وكذلك أثناء الأمطار الغزيرة، التي تتساقط على مناطق متفرقة من الجمهورية.