رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«المرور»: ضبط 57 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:46 ص | الثلاثاء 10 يناير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (57282) مخالفة مرورية متنوعة  من بينها المخالفات التالية:

(14183) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(264) مخالفة السير بدون تراخيص.

 (35) مخالفة موقف عشوائى.

(55) مخالفة شروط الترخيص .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

اقرأ المزيد:

ضبط عاطل بحوزته حشيش وهيروين بكفر الشيخ.. متهم في 52 قضية

ضبط شخص يقود سيارة برعونة في القاهرة

تفاصيل ضبط 5 طلاب حاولوا اقتحام أكاديمية تعليمية وهمية في البساتين

ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين في التجمع الخامس

ضبط لحوم فاسدة خلال حملات للطب البيطري بالمنيا

ضبط 35 ألف مخالفة في حملات على أسواق ومخابز خلال عام بالمنيا
بقلم محمد بركات