قناة «دي إم سي» تبرز عدد «الوطن»: «تعويضات النوبة.. الرئيس يفي بوعده»

عرض برنامج «8 الصبح» من تقديم أية جمال الدين وأسماء يوسف، على قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بعنوان «حياة كريمة حلم الجمهورية الجديدة»، وآخر عن الجهود المبذولة في النوبة، بعنوان «تعويضات النوبة.. الرئيس يفي بوعده».

تنفيذ مطالب للنوبة بمؤتمر شباب أسوان

وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنَّه في يناير 2017 عُقد مؤتمر شباب أسوان الذي شهد العديد من اللقاءات والحوارات منها «تكافل وكرامة» والمشروعات الصغيرة واعتماد أسوان عاصمة لأفريقيا وغيرها، فضلًا عن وجود 3 مطالب للنوبة حول المشروعات المتوقفة في نصر النوبة ووادي كرر إلى جانب وقف مشروعات الريف المصري الذي كان يبلغ لأكثر من 12 ألف فدان في خور قندي، فضلًا عن تعويض المواطنين.

الانتهاء من تنفيذ 265 مشروعًا بالنوبة

وأضاف «رفعت»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أية جمال الدين وأسماء يوسف، على قناة DMC، أنَّه تمّ بدأ صرف التعويضات في يناير 2020، وذلك رقم قياسي تاريخي، مشيرًا إلى تمّ الانتهاء من تنفيذ 265 مشروعًا بـ النوبة، علاوة على صرف تعويضات لـ3600 أسرة سواء كان منزل جديد أو أرض زراعية أو تعويض مادي، يأتي ذلك إضافة إلى التنمية الحادثة في نصر النوبة وادي كركر.