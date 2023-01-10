يوسف الحسيني: «لو عاوز تتكلم عن النوبة انزل شوف أهلها بيقولوا إيه»

علق الإعلامي يوسف الحسيني على وفاء الدولة بتعويضات أهل النوبة عن بناء السد العالي، قائلا: «فيه ناس لها مزاج تتكلم من بعيد، يقعد تنظر وميعرفش عن الموضوع حاجة، بيقرأ عنه تقارير في الجرائد أو الكتب».

وأضاف يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى: «زمان في فترة قريبة كنت عاوز أتكلم عما يحدث في ليبيا وافهمه، فسافرت ليبيا، وسافرت سوريا والعراق، ده اللي أعرفه وعلمه ليا أبويا وأمي، قالولي في مهنتك متقعدش على مكتب تنزل وتشوف».

وتابع: «الناس لما تيجي تتكلم عن النوبة تاخد بعضها وتروح النوبة، تشوف وتسافر وتسمع الناس بتقول إيه، وتقعد معاهم وعلى قدر الإمكان تعيش عيشتهم في يوم، ده اللي عملناه علشان لما يجي يوم زي النهاردة ونتكلم عن النوبة يبقى إحنا عارفين بنتكلم عن إيه».

حدوتة مصرية

‎وحكى موقفا جمعه بالفنان أكرم حسني في حفلة لمحمد منير، قائلا: «وأنا زمان في الجامعة، وأكرم حسني يفتكر الموقف ده، كان فيه حفلة كبيرة في دار الأوبرا المصرية لمحمد منير، حد من الجمهور عمال يقول كل شوية حدوتة مصرية يا منير راح قاله منير تعرف أنت إيه عن حدوتة مصرية؟.. الشاب اتخض، لكن منير كان بيضحك معاه راح غنا الأغنية.. الناس اللي بتقول النوبة.. تعرف إيه عن النوبة؟».‎