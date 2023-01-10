الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023.. اعرف الطريقة والخطوات

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023، وذلك للمتقدمين للبرنامج، مشيرة إلى أنه سيتم صرف الدعم بدءً من يوم الأحد المقبل الموافق 15 يناير 2023 لنحو 5.2 ملايين أسرة، بما يشمل 22 مليون مواطن.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي»، أن هناك العديد من الخطوات للاستعلام عن تكافل وكرامة 2023، والتي تتمثل في التالي:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعى من هـنا.

- الضغط على «استعلم عن نتيجتك».

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص لذل.

- على الفور ستظهر نتيجة الاستعلام وتظهر حالة البطاقة سواء تكافل أو كرامة، كما سيظهر لك هل البطاقة سارية أو متجمدة، وإذا كانت فيزا تكافل وكرامة سارية سيظهر لك قيمة الدعم.

«التضامن» تناشد المستفيدين باستلام فيزا تكافل وكرامة

من جانبها ناشدت وزارة التضامن الاجتماعي، المواطنين، بالتوجه إلى مكاتب الوحدات الاجتماعية بكافة المحافظات لاستلام بطاقات ميزة وتسليم البطاقات القديمة، حتى لا يتم وقف مستحقاتهم، وذلك اعتبارا من شهر يناير 2023 الجاري، بعد وقف التعامل بالبطاقات القديمة تماما، واستخدام فقط بطاقات ميزة.