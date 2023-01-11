«الأرصاد»: تحسن نسبي في الأحوال الجوية مع فرص لسقوط أمطار خفيفة نهارا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تشهد تحسن نسبي واستقرار في الأحوال الجوية خاصة فترة النهار، مشيرة إلى تكون شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق الزراعية السريعة التي تقترب من المسطحات المائية خلال ساعات الصباح الباكر، مما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، موضحة أن الشبورة تتلاشى مع بداية سطوع الشمس، إذ أنَّها بدأت في التلاشي منذ ساعة.

البلاد تشهد زيادة سطوع أشعة الشمس

وأضافت «منار غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «extra news»، أنَّ البلاد ستشهد زيادة سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار مع استقرار الأحوال الجوية، فضلًا عن الشعور بالأجواء الشتوية اللطيفة في أغلب المناطق المتواجدة على مستوى الجمهورية، يأتي ذلك بالإضافة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق الموجودة في سواحلنا الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية، لذلك هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بهما خلال فترات النهار.

سقوط الأمطار على السواحل الشمالية

وأشارت إلى أنَّ هناك منخفض جوي بطبقات الجو العليا خلال فترات الليل سيؤثر على السواحل الشمالية الغربية، لذلك ستزداد كميات الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظتي الإسكندرية ومطروح، موضحة أن الأمطار ستؤثر على المناطق الداخلية نتيجة حركة المنخفض الجوي خلال فترات الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح الباكر.