هل يكون فصل الشتاء مليئا بالأمطار الرعدية والثلوج؟.. الأرصاد توضح

استمر سقوط الأمطار، خلال الساعات الماضية، على العديد من المناطق بمختلف أنحاء الجمهورية ما بين أمطار متوسطة ورعدية وغزيرة، وسط تساؤلات الكثيرين حول هل سيكون هذ الوضع مستمر كثيرا في فصل الشتاء الحالي.

عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم، قالت في حديثها لـالوطن، إن لا يوجد أمطار مفاجئة بل تنوه هيئة الأرصاد دائما وتنشر توقعاتها حول وقوع الأمطار من عدمه، وتحذر قبلها بوقت كافٍ.

هل سيكون الشتاء ملئ بأمطار رعدية وثلجية

وأوضحت منار غانم، أن الأيام الماضية شهدت حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية، حيث تأثر البلاد في فصل الشتاء بمنخفضات موجودة في طبقات الجو العليا والبحر المتوسط، مما يتسبب عنه سقوط كميات من الأمطار نتيجة تكون السحب رعدية وتبريد طبقات الجو العليا، مما ينتج عنه في بعض الأحيان تكون الكرات الثلجية.

وأشارت غانم، إلى أن تلك الأمطار الثلجية، تسمى بكرات البرد هو أمر طبيعي نراه في فصل الشتاء، وتتكرر كل عام، ولكن لا يطلق عليها ثلوج لأنها تنصهر مجرد تساقطها، مشيرة إلى أنها لن تكون سائدة هذا الشتاء ولن تتكرر كثيرا فهي تحدث عند تأثرنا ببعض المنخفضات وتكون السحب.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة من سمات فصل الشتاء، ولا يمكن التنبؤ بأنّ فصل الشتاء الحالي هو الأبرد من الفصول السابقة، نظرًا لأنّ معدلات درجات الحرارة وكميات الأمطار يُجرى تحديدها قبل حدوثها بـ72 ساعة على الأقل.

درجات الحرارة الأربعاء 11 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الخميس 12 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 13 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 20 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.