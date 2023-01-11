«الأرصاد» تكشف حالة الطقس: نشاط للرياح المثيرة للأتربة على السواحل الغربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، مؤكدة على وجود نشاط للرياح الجنوبية الغربية، على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، ستكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة.

وأشارت «الأرصاد الجوية»، في بيان صادر عنها، إلى تكون الشبورة المائية الصباحية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء، ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم

كما أعلنت«الأرصاد الجوية»، درجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 يناير 2023 على مدن الجمهورية، والتي جاءت كالآتي:

- القاهرة 19- 11

- العاصمة الإدارية 19 - 11

- أكتوبر 19 - 10

- بنها 20- 11

- دمنهور 18- 11

- وادي النطرون 20 -11

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19- 12

- الزقازيق 19- 11

- شبين الكوم 20- 10

- طنطا 19- 10

- دمياط 19- 11

- بورسعيد 19- 13

- الإسماعيلية 20- 12

- السويس 19 - 12

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19- 12

- رفح 18 - 12

- رأس سدر 21- 11

- نخل 18- 6

- كاترين 14- 04

- الطور 20- 11

- طابا 19- 11

- شرم الشيخ 22- 15

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 20- 12

- مطروح 19- 13

- السلوم 18- 8

- سيوة 18- 7

- رأس غارب 21-11

- الغردقة 22- 14

- سفاجا 18-11

- مرسي علم 23-15

- شلاتين 24-13

- حلايب 21- 14

- أبو رماد 23- 13

- رأس حدربة 22-13.

- الفيوم 19- 10

- بني سويف 19 - 8

- المنيا 20 - 8

- أسيوط 20- 8

- سوهاج 20 - 9

- قنا 21 - 9

- الأقصر 21- 8

- أسوان 22- 10

- الوادي الجديد 22- 9

- أبو سمبل 22 - 11