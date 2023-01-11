مصرع شاب غرقا في ترعة مشروع ناصر بالبحيرة

لقي شاب مصرعه غرقا داخل ترعة مشروع ناصر بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، وجى نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

غرق شاب في مشروع ناصر بالبحيرة

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد باستقبال مستشفى غرب النوبارية جثة شاب إثر غرقه بترعة ناصر بنطاق دائرة مركز النوبارية، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية غريق مشروع ناصر

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وقوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها لشخص يدعى «أحمد.ع. ف» 25 سنة، مقيم النوبارية، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.